Причини, з яких картопля при зберіганні чорніє зсередини
Картопля може при зберіганні чорніти всередині, а потім гнити, коли не витримані норми вирощування, збирання або погодні умови внесли свій внесок. Захворювання та удари викликають незворотні процеси у м'якоті, які роблять коренеплоди не придатними для їжі. Уникнути цих проявів можна, якщо змінити заходи для догляду, посадки та вирощування рослин, повідомляє Rsute.ru.
Хвороби картоплі починаються ще за зростання надземної частини, які потім передаються бульбам.
Які хвороби викликають почорніння картоплі під час зберігання:
- чорна ніжка – викликає мокру гниль. З'являється при високій вологості та високій температурі ґрунту. Просушування, прогрівання та озеленення плодів допоможе боротися із хворобою. Бадилля зрізати перед прибиранням;
- кільцева гнилизна, що часто з'являється у картоплі. Хворіти починає рослина з початку цвітіння, і зберігається в посадковому матеріалі. Допоможе прогрівання бульб та відбір хворих бульб через 3-4 тижні;
- мокра гнилизна – проявляється при тривалому зберіганні, а отримують бульби збудників через ґрунт. Може з'являтись при підвищеній вологості, низьких температурах. При розрізі бульба по краях тверда, а всередині мокра гнилизна з неприємним запахом;
- суха гнилизна – проявляється під час цвітіння, у спеку, і передається бульбам;
- ґудзична гнилизна – хвороба вражає стебла та бульби, а під час зберігання проявляється через 2-16 тижнів після збирання врожаю. Ознаки – на розрізі видно чітку грань гнилі та чистої тканини. Може передаватись іншим бульбам;
- залізиста плямистість (іржа) бульб – надлишок з'єднання алюмінію та заліза, відбувається при нестачі фосфору в бульбах. Хвороба не передається іншим і її не видно на поверхні шкірки. З'являється на піщаних та суглинистих ґрунтах у посушливі періоди. Виникає через поганий фотосинтез;
- кальцієве голодування у рослин. Має бути правильне поєднання магнію та кальцію. Бульби будуть не здатні до пророщування паростків.