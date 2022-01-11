Причини, з яких картопля при зберіганні чорніє зсередини

Картопля може при зберіганні чорніти всередині, а потім гнити, коли не витримані норми вирощування, збирання або погодні умови внесли свій внесок. Захворювання та удари викликають незворотні процеси у м'якоті, які роблять коренеплоди не придатними для їжі. Уникнути цих проявів можна, якщо змінити заходи для догляду, посадки та вирощування рослин, повідомляє Rsute.ru.

Хвороби картоплі починаються ще за зростання надземної частини, які потім передаються бульбам.

Які хвороби викликають почорніння картоплі під час зберігання: