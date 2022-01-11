"Манчестер Юнайтед" вийшов у наступний раунд Кубка Англії
Манчестер Юнайтед переміг Астон Віллу у матчі 1/32 фіналу Кубка Англії та вийшов у наступнйи раунд турніру, повідомляє Новий час.
Манчестер Юнайтед здобув перемогу завдяки єдиному голу в дебюті гри.
Манкуніанці провели гольову атаку на 8-й хвилині, яку влучним ударом головою завершив Мактоміней.
Слід зазначити, що гру через травму попускав лідер «червоних дияволів» Кріштіану Роналду.
У 1/16 фіналу Манчестер Юнайтед зіграє з Мідлсбро.
Манчестер Юнайтед — Астон Вілла 1:0.
Гол: Мактоміней, 8.