"Манчестер Юнайтед" вийшов у наступний раунд Кубка Англії

Манчестер Юнайтед переміг Астон Віллу у матчі 1/32 фіналу Кубка Англії та вийшов у наступнйи раунд турніру, повідомляє Новий час.

Манчестер Юнайтед здобув перемогу завдяки єдиному голу в дебюті гри.

Манкуніанці провели гольову атаку на 8-й хвилині, яку влучним ударом головою завершив Мактоміней.

Слід зазначити, що гру через травму попускав лідер «червоних дияволів» Кріштіану Роналду.

У 1/16 фіналу Манчестер Юнайтед зіграє з Мідлсбро.

Манчестер Юнайтед — Астон Вілла 1:0.

Гол: Мактоміней, 8.