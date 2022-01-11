Японія продовжує дію заборони на в'їзд для іноземців

Японія збільшує строк заборони на первинний в'їзд у країну іноземців у межах зусиль, вжитих із метою стримати поширення штаму коронавірусу Омікрон, повідомляє Укрiнформ.

Прем'єр-міністр Кісіда Фуміо представив новий пакет заходів у відповідь на стрімке зростання кількості заражень, що відбувається останнім часом.

Він наголосив, що цей захід прикордонного контролю, який набув чинності наприкінці листопада, діятиме до кінця лютого. Під час його реалізації враховуватимуться гуманітарні міркування та національні інтереси.

Щодо роботи системи охорони здоров'я, уряд планує підвищити прозорість даних про рівень зайнятості лікарняних ліжок.

Він також має намір прискорити проведення вакцинації третьою дозою для людей похилого віку.