Зарплати співробітникам МВС підвищать: Монастирський розповів подробиці

З лютого 2022 року правоохоронці в Україні отримають підвищення заробітних плат на 10%. В Законі про держбюджет на це передбачено додаткових 2,8 млрд грн, повідомляє Обозреватель.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. Він наголосив, що йдеться про працівників системи МВС усіх категорій: не лише поліцейських, а й рятувальників, прикордонників, нацгвардійців, працівників міграційної служби.

За словами міністра, президент України Володимир Зеленський уже дав відповідне доручення уряду, зазначивши, що у 2022 році лише на зарплати Нацполіції додатково виділено 1 млрд грн.

Міністр пояснив, що кошти для підвищення зарплат вдалося отримати завдяки спецоперації "Акциз", яку було розпочато проти нелегальної реалізації підакцизних товарів з 1 листопада 2021 року. Вона за два останні місяці 2021 року забезпечила надходження до бюджету додаткових 2,3 млрд грн.

Міністр додав, що з лютого також буде відновлено право поліцейських та рятувальників на пільговий фінансовий лізинг на житло.