NASA зазнає голосового помічника Amazon Alexa

Amazon Alexa стане першим голосовим помічником, який побував за межами Землі. Amazon і Lockheed Martin оголосили, що в рамках наміченої цього року місії Artemis I NASA інтегрує Alexa до складу корабля Orion, повідомляє 24 Канал.

Майбутній політ корабля Orion у рамках місії Artemis I пройде в автоматичному режимі без екіпажу на борту. Тому в процесі тестування голосовий асистент отримуватиме команди з космічного центру ім. Джонсона, де, крім співробітників NASA, зберуться запрошені гості. У кабіні корабля буде встановлено кілька камер для оцінки роботи Alexa в реальному часі.

Як NASA використовуватиме Alexa на кораблі Orion

Згідно з наявними даними, Alexa матиме доступ до даних телеметрії космічного корабля Orion, вона зможе відповідати на численні питання і навіть управляти деякими системами, такими як освітленість кабіни.

Amazon удосконалила алгоритми з урахуванням акустики всередині космічного корабля для кращого розпізнавання мови. У майбутньому Alexa зможе обробляти команди екіпажу навіть без постійного підключення до інтернету, а також матиме доступ до мережі Deep Space для надання астронавтам актуальних новин.

Ініціатива використання Alexa у космосі полягає не тільки в тому, щоб залучити голосового помічника для керування кораблями. Amazon використовуватиме зібрані в ході місії Artemis I дані для покращення алгоритмів голосового асистента для майбутніх місій та звичайних користувачів.

Як буде реалізовано програму "Артеміда"

Наразі оголошено, що програма буде реалізована у кілька стадій.