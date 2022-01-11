NASA зазнає голосового помічника Amazon Alexa
Amazon Alexa стане першим голосовим помічником, який побував за межами Землі. Amazon і Lockheed Martin оголосили, що в рамках наміченої цього року місії Artemis I NASA інтегрує Alexa до складу корабля Orion, повідомляє 24 Канал.
Майбутній політ корабля Orion у рамках місії Artemis I пройде в автоматичному режимі без екіпажу на борту. Тому в процесі тестування голосовий асистент отримуватиме команди з космічного центру ім. Джонсона, де, крім співробітників NASA, зберуться запрошені гості. У кабіні корабля буде встановлено кілька камер для оцінки роботи Alexa в реальному часі.
Як NASA використовуватиме Alexa на кораблі Orion
Згідно з наявними даними, Alexa матиме доступ до даних телеметрії космічного корабля Orion, вона зможе відповідати на численні питання і навіть управляти деякими системами, такими як освітленість кабіни.
Amazon удосконалила алгоритми з урахуванням акустики всередині космічного корабля для кращого розпізнавання мови. У майбутньому Alexa зможе обробляти команди екіпажу навіть без постійного підключення до інтернету, а також матиме доступ до мережі Deep Space для надання астронавтам актуальних новин.
Ініціатива використання Alexa у космосі полягає не тільки в тому, щоб залучити голосового помічника для керування кораблями. Amazon використовуватиме зібрані в ході місії Artemis I дані для покращення алгоритмів голосового асистента для майбутніх місій та звичайних користувачів.
Як буде реалізовано програму "Артеміда"
Наразі оголошено, що програма буде реалізована у кілька стадій.
- У ході першої стадії Artemis I у 2022 році відбудеться дебютний політ SLS із капсулою Orion навколо Місяця, але поки що без астронавтів.
- На етапі Artemis II відбудеться аналогічний, але пілотований політ – не раніше травня 2024 року.
- А сама висадка на Місяць відбудеться не раніше 2025 року. До цього не виключена безпілотна посадка на Місяці модуля SpaceX, що розробляється.