Сучасний дизайн інтер'єру будинку 2022

Облаштування інтер'єру в сучасному стилі передбачає наповнення приміщень світлом та повітрям, де увага акцентована на прямих лініях та чітких формах. Кожна деталь інтер'єру має бути значущою та приносить максимум користі своєму господарю, повідомляє Remontbp.

Трендові кольори - лаконічні бежевий, сірий, білий, чорний контрастний та інші варіації, наближені до природних.

Актуальні оздоблювальні матеріали – камінь, дерево, зокрема брус або рейки, шпалери на дихаючій основі та натуральний текстиль, наприклад, льон, шовк або оксамит.

Також варто відзначити, що в цьому випадку класика може сміливо поєднуватися з металізованими поверхнями та технологічними новинками.