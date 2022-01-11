Porsche буде випускати двигуни для своїх класичних моделей

Багато автомобілістів мріють про Singer 911 - класичне німецьке купе з сучасним тюнінгом. До того ж Porsche почне випуск моторів на замовлення німецької фірми, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Американський підрозділ Porsche Motorsport візьметься за складання двигунів. У класичному автомобілі встановлений мотор від купе 911 GT3 попередньої генерації. Сам факт виробництва Porsche моторів для стороннього виробника - це історична подія.

В Porsche так прокоментували цю новину: "Наша нова співпраця зосереджена виключно на ремонті і збірці відновлених двигунів".

Деталі контракту між Singer і Porsche поки не опубліковані. Німецький автовиробник по суті буде виробляти нові деталі та виконувати капітальний ремонт моторів на замовлення Singer. Сьогодні компанія Singer встановлює на свої машини тільки безнаддувні двигуни.

Двигуни будуть збиратися в американській штаб-квартирі Porsche Motorsport в Лос-Анджелесі в рамках Porsche Experience Center. Характеристики зібраних Porsche моторів поки тримаються в секреті.