Розкрито дату виходу Samsung Galaxy S22

Презентація флагманських смартфонів серії Samsung Galaxy S22 відбудеться 8 лютого, повідомляє Лента.ру.

Згідно з розкритою інформацією від інсайдерів, які підтвердили дату виходу смартфонів, наступний захід Samsung відбудеться 8 лютого. Джерела розповіли, що компанія погодила проведення Galaxy Unpacked 2022 на дану дату. Наприкінці січня корейська корпорація почне повідомляти про це журналістів та блогерів.

Неназваний представник Samsung також повідомив, що на заході компанія покаже три смартфони серії Galaxy S22.

"Старт попереднього замовлення запланований на 9 лютого, продажі флагманів будуть відкриті 24 лютого" , - відзначило джерело.

Перші смартфони будуть надіслані покупцям 21 лютого. Зважаючи на все, Samsung почне продажі у всьому світі одночасно.

Крім того, інсайдери розповіли, що Samsung використовуватиме з маркетинговою метою виставку MWC-2022, яка пройде в Барселоні з 28 лютого по 3 березня. Компанія продемонструє флагмани та покаже нові можливості екосистеми Galaxy.

Очікується, що у лютому корейська компанія випустить флагмани Galaxy S22, S22+ та S22 Ultra. Наприкінці грудня відомий інсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) заявив, що Samsung планувала розпочати продаж смартфонів 18 лютого. Проте через проблеми з ланцюжком поставок старт продажів посунули на кінець місяця.