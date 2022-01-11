Instagram дозволить редагувати стрічку профілю

В Instagram тестують нову функцію "Редагувати сітку": вона дозволить змінювати порядок публікацій в профілі користувача, повідомляє УНІАН.

На цей звернув увагу розробник Алессандро Палуцці і повідомив у своєму Twitter.

Усталено сітка відсортована за датою додавання: чим новіший пост, тим він вищий. Тепер можна буде переставити публікації на будь-які місця, в обраному власником аккаунта порядку. Ще з новою функцією можна буде закріпити потрібні пости у верхній частині профілю.

Виглядати це буде приблизно так:

фото Alessandro Paluzzi

Поки функція доступна обмеженій кількості користувачів. Найближчим часом вона з'явиться для всіх охочих.