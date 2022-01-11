Росія почала навчання біля кордонів з Україною

У Росії заявили про початок навчань на полігонах у Воронезькій, Білгородській, Брянській та Смоленській областях, повідомив Telegram-канал "Сегодня".

"Близько 3 тисяч військовослужбовців гвардійської Червонопрапорної загальновійськової армії Західного військового округу розпочали бойову підготовку на загальновійськових полігонах у Воронезькій, Білгородській, Брянській та Смоленській областях" , - зазначила прес-служба Західного військового округу РФ.

Планується задіяти близько 300 одиниць військової техніки, зокрема танки Т-72Б3, бойові машини піхоти БМП-2, а також штатне стрілецьке озброєння.