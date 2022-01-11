Віцеголова Федрезерву США йде у відставку через скандал з торгівлею акціями

Віцеголова Федерального резерву США Річард Кларіда йде у відставку незадовго до закінчення терміну своїх повноважень через скандал із торгівлею акціями. Це вже третій чиновник ФРС, який залишив посаду з вересня 2021 року з цієї причини, повідомляє Новое время.

Віцеголова Федерального резерву США Річард Кларіда йде у відставку незадовго до закінчення терміну своїх повноважень на посаді через скандал з торгівлею акціями, пише Financial Times.

Чотирирічний термін повноважень чиновника закінчується цього місяця, проте Кларида залишить свою посаду вже у п'ятницю. Він залишає свою посаду після того, як минулого тижня стало відомо, що він незаконно займався продажем акцій на початку пандемії.

Так, Кларида приховав переведення суми від $1 млн до 5 млн із фонду облігацій до фонду акцій за кілька днів до рішення ФРС про екстрені заходи щодо підтримки фондового ринку.

На три дні до вже повідомлених транзакцій він продав акцій на суму від $1 до 5 млн з того ж фонду акцій.

Сам Кларіда сказав, що його неповідомлення про ці операції було наслідком " ненавмисних помилок".

Це вже третя велика відставка високопосадовця ФРС за останні місяці через торговельну активність.

"Для центрального банку неймовірно погано, що три його високопосадовці йдуть у відставку протягом кількох місяців через порушення правил" , — зазначив колишній співробітник ФРС.

Так, у вересні Федрезерв уже залишили чиновники Розенгрен та Каплан, які часто купували та продавали окремі акції минулого року, а також володіли частками кількох інвестиційних фондів.

У відповідь на скандал у ФРС переглянули правила торгівлі для топ-менеджменту, запровадивши повну заборону на купівлю окремих акцій та заборонивши чиновникам багато інших інвестицій.