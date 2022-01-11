Французьке телебачення вибачилося за карту України без Криму

Французький канал France Télévisions назвав технічною помилкою появу карти України без окупованого Криму та вибачився, повідомляє Ділова столиця.

Про це розповіла фахівець із стратегічних комунікацій посольства України у Франції Олександра Присяжнюк Майор у коментарі під постом кореспондентки видання "Тиждень" Алли Лазарєвої, яка звернула увагу на помилку.

"Від імені Посольства спілкувалися з редакцією. Отримала вибачення, пояснення та запевнення, що така ситуація не повториться: графічний підрядник припустився технічної помилки (відсутня штрихівка анексованого Криму і зазначення невизнання цієї анексії міжнародною спільнотою), але це жодним чином не відображає позицію телеканалу щодо українського Криму" , — написала вона.

За словами Присяжнюк Майор, контент навколо української тематики на France Télévisions загалом збалансований та коректний.

Як повідомляла "ДС", французький телеканал France Télévisions у відеосюжеті про ситуацію на сході України зобразив на карті тимчасово окупований Крим територією Росії.