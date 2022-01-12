Нестача йоду: лікарі назвали перші ознаки та симптоми

Йод – важливий мінерал, який потрібен для повноцінного здорового життя людини. Саме його використовує для своєї роботи щитоподібна залоза, Вона виробляє гормони для контролю метаболізму, який, в свою чергу, допомагає організму перетворювати енергію, повідомляє Обозреватель.

Нестача йоду призводить до того, що залоза не в змозі виробляти достатньо гормонів. Так виникає гіпотиреоз. Далі основні симптоми, які вказують на те, що рівень мінералу занизький.

Набряк шиї

Щитоподібна залоза має обриси метелика та розташовується у передній частині шиї. Найпершим помітним симптомом йодної недостатності є збільшення залози у розмірах, що виглядає як набряк.

Такий стан називають зобом. Це відбувається тоді, коли через низький рівень йоду щитоподібна залоза не може виробляти гормони, а починає працювати надміру – клітини розмножуються та орган значно збільшується.

Різке збільшення ваги

Раптовий безпричинний ріст ваги повинен насторожити. Це може бути симптомом нестачі йоду. Дослідження свідчать, що гормони щитоподібної залози допомагають контролювати обмінні процеси в організмі.

Якщо рівень йоду занизький, то метаболізм уповільнюється, а ваше тіло спалює менше калорій у стані спокою. Таким чином продукти харчування осідають у вигляді жиру. Збільшення рівня мінералу може допомогти у зниженні ваги та відновленні роботи щитоподібної залози.

Втома та слабкість

Науковці свідчать, що майже 80% людей, які мають проблеми із щитоподібною залозою через низький рівень йоду, часто відчувають себе млявими або слабкими. Так, із 2456 учасників експерименту більшість вказало втому та слабкість як найрозповсюдженіші симптоми гіпотиреозу.

Пов’язано це із тим, що залоза не може виробити достатньої кількості гормонів, для перетворення їжі у потрібну енергію. Нестача енергії робить м’язи слабкими та викликає втому, а також може стати причиною хвилювання, роздратованості та проблем зі сном.

Випадіння волосся

Якщо у родині були випадки випадіння волосся, то причина може бути зумовлена генетичною схильністю. Однак якщо ви помітили, що почали втрачати волосся раптово, то слід перевірити рівень йоду. Гормони щитоподібної залози не лише відповідають за обмінні процеси, але й контролюють ріст волосяних фолікулів. Коли їх рівень занизький, фолікули перестають відновлюватися – з часом це призводить до випадіння.

Це підтверджують і учасники експерименту, згідно з яким серед 700 осіб близько 30% свідчили про те, що мали проблеми з волоссям через низький рівень йоду в організмі.

Сухість шкіри

Дослідники зазначають, що гормони щитоподібної залози, які містять йод, відповідають за регенерацію клітин. Якщо рівень мінералу недостатній, то процес оновлення проходить не так часто, а це призводить до сухості та лущення шкіри.

Водночас правильна робота гормонів регулює потовиділення. Як правило, люди із нестачею йоду в організмі рідше пітніють, а саме піт допомагає зберегти шкіру зволоженою.

Почуття холоду

Вразливість до холодної погоди може бути індивідуальною схильністю організму. Однак якщо ви почали відчувати холод навіть у теплу погоду або раніше цього не помічали, перевірте рівень йоду. Оскільки метаболізм при проблемах з гормонами щитоподібної залози уповільнюється, то тіло не має достатньої кількості енергії та продукує менше тепла – звідси відчуття холоду.

Крім того, дослідження показало, що недостатня кількість йоду може заважати виробленню гормонами коричневого жиру, що відповідає за тепло.

Зміна частоти пульсу

Гормони щитоподібної залози впливають майже на всі органи людського організму, у тому числі на частоту серцевих скорочень. Проблеми з рівнем йоду можуть викликати його пришвидшення або уповільнення.

Недостатній рівень йоду може викликати брадикардію. Джерело: pixabay.com

Так, при недостатній кількості мінералу ваше серце працює повільніше, тому пульс буде меншим. Медики стверджують, що занадто низький рівень йоду може викликати аномально повільний пульс та призвести до слабкості, втоми, запаморочення та втрати свідомості.

Складнощі з навчанням та запам’ятовуванням

Експеримент, в якому взяли участь 1000 дорослих, показав, що люди з високим рівнем йоду в організмі краще вправляються з тестами на вивчення та пам'ять.

Гормони щитоподібної залози впливають на ріст та розвиток мозку, тому недостатній рівень йоду може призводити до уповільнення такого розвитку.

Нерегулярні та сильні менструації

Оскільки йод необхідний для вироблення гормонів, то його нестача може вплинути на менструальний цикл жінки та викликати його збій.

Дослідження показало, що у 68% жінок з низьким рівне йоду спостерігалися порушення менструального циклу, у порівнянні з 12% здорових жінок.

Йод – необхідний елемент для здоров’я людини. Недостатній рівень лише одного мінералу може впливати на багато систем організму та викликати захворювання. У разі підтвердження нестачі йоду, найкращим способом поповнити його запаси стане додавання до страв йодованої солі, а також включення до раціону продуктів, які його містять, – морських водоростей, риби, яловичини, курятини, квасолі тощо.