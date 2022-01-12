США вимагають пояснити нові навчання Росії біля кордонів України

У США очікують, що в рамках зняття напруженості із ситуації навколо кордонів України РФ надасть роз'яснення щодо нових військових навчань, що проводяться, або зовсім припинить їх. Про це заявив офіційний представник держдепартаменту Нед Прайс, повідомляє Дзеркало тижня.

Про початок навчань військ РФ ﻿у Воронезькій, Білгородській, Брянській та Смоленській областях було оголошено одразу після того, як заступник держсекретаря США Венді Шерман заявила, що сигналом з боку Росії до деескалації стане "повернення військ до казарм".

"Ми вважаємо, що в цьому випадку деескалація передбачала б повернення російських військовослужбовців до казарм, роз'яснення щодо цих маневрів або їх припинення, а також повернення важких озброєнь до місць їхнього звичайного зберігання" , - сказав Прайс під час брифінгу.

Також він зазначив, що прогрес у переговорах Росії та США щодо деескалації може статися лише у разі не нагнітання проблемних питань.