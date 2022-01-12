Льюїс Хемілтон може завершити кар'єру
Майбутнє Льюїса Хемілтона у Формулі-1 залишається під питанням. Після втрати титулу на останньому етапі минулого сезону в битві з Максом Ферстаппеном пілот Mercedes не давав інтерв'ю та пішов зі всіх соцмереж, повідомляє 24 Канал.
Кореспондент Sky Sports Крейг Слейтер повідомив, що пілот Mercedes, семиразовий чемпіон світу Люіс Хемілтон поки не визначився з тим, чи продовжить він кар'єру.
"Станом на сьогодні, за 69 днів до перших перегонів сезону в Бахрейні, ясності немає. Я розмовляв з високопоставленими джерелами, близькими до Хемілтона, і вони не знають, чи вийде він на старт перших перегонів сезону", – сказав Слейтер.
Також за словами журналіста, чим довше ФІА буде тягнути з висновками щодо ситуації на останньому колі в Абу-Дабі, тим менше шансів, що ми побачимо Хемілтона на старті наступного року. Саме такий стан справ на сьогодні за словами джерела, яке знайоме із ситуацією.
Неймовірна розв’язка сезону у Формулі-1
- Нідерландський пілот Формули-1 Макс Ферстаппен з команди Red Bull вперше в кар'єрі став чемпіоном світу.
- Доля титулу визначилася на останньому колі. Завдяки аварії Ніколаса Латіфі Ферстаппен під'їхав до Хемілтона й через більш свіжу гуму обігнав Хемілтона.
- Mercedes після завершення гран-прі Абу-Дабі намагався опротестувати результати гонки, проте у Формулі-1 підтвердили, що чемпіоном року став пілот Red Bull.
- Натомість Mercedes святкуватиме перемогу в Кубку конструкторів. Для команди це восьмий Кубок конструкторів поспіль.
- Для Хемілтона це могло б бути восьме чемпіонство. Він був за крок до того, щоб побити рекорд німця Міхаеля Шумахера за загальною кількістю титулів.