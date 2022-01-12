Льюїс Хемілтон може завершити кар'єру

Майбутнє Льюїса Хемілтона у Формулі-1 залишається під питанням. Після втрати титулу на останньому етапі минулого сезону в битві з Максом Ферстаппеном пілот Mercedes не давав інтерв'ю та пішов зі всіх соцмереж, повідомляє 24 Канал.

Кореспондент Sky Sports Крейг Слейтер повідомив, що пілот Mercedes, семиразовий чемпіон світу Люіс Хемілтон поки не визначився з тим, чи продовжить він кар'єру.

"Станом на сьогодні, за 69 днів до перших перегонів сезону в Бахрейні, ясності немає. Я розмовляв з високопоставленими джерелами, близькими до Хемілтона, і вони не знають, чи вийде він на старт перших перегонів сезону", – сказав Слейтер.

Також за словами журналіста, чим довше ФІА буде тягнути з висновками щодо ситуації на останньому колі в Абу-Дабі, тим менше шансів, що ми побачимо Хемілтона на старті наступного року. Саме такий стан справ на сьогодні за словами джерела, яке знайоме із ситуацією.

Неймовірна розв’язка сезону у Формулі-1