Зовнішність електричного Smart ForFour розсекретили до прем'єри

Smart ForFour нової генерації з'явиться у продажу у 2024 році. Про те, якою новинка судитиме рано, оскільки сам виробник не поспішає ділитися якими-небудь подробицями. Єдине, що відомо – модель стане електрокаром, а її розробкою займеться Geely, повідомляє Автоцентр.

Своє бачення нового електричного Смарта презентували дизайнери іспанського видання motor.es. Взявши за основу концепт Smart 1, вони показали екстер'єр майбутньої зеленої моделі. За деякими даними, автомобіль може запозичити ряд характеристик у представленого раніше концепт-кара. Йому приписують сильно нахилену лінію лобового скла та схожу форму головної світлодіодної оптики.

Традиційної решітки радіатора Smart ForFour не буде, як і заглушки, що стала вже звичайним явищем для електрокарів. У нижню частину переднього бампера вбудований великий повітрозабірник. У автомобіля на рендері висувні ручки, а дзеркала заднього виду розташовані на дверних панелях.

Очікується, що новинку збудують на платформі SEA, розробленій Geely. У рух Smart ForFour буде наводити один електромотор, розташований на задній осі. Варіантів віддачі кілька, найпотужнішої модифікації приписують 204 л. Сітікар обіцяна батарея ємністю 66,5 кВтг, яка забезпечить максимальну дальність ходу 430 км.