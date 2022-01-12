Повені у Франції: затоплено дороги та закрито школи

Зливи, що обрушилися на Францію, викликали повінь - дороги і будинки затоплені, закриті школи, люди рятуються від води, повідомляє Вести.

Внаслідок стихії померла літня жінка. Вона потонула в канаві неподалік свого будинку. Наразі школи залишаються закритими, а транспортне сполучення значно порушено.

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Ils sont pris en charge par la ville de # Toulouse . 120 d'entre eux dormiront cette nuit dans un gymnase de la ville. Nous sommes à leurs côtés. #Garonne #Toulouse pic.twitter.com/lwK6wsjVCm - Jonnhy Dunal (@dunaljonnhy) January 10, 2022

У деяких районах за 48 годин випала місячна кількість опадів. Наслідки злив сильніше відчувалися в департаменті Верхня Гаррона, де річка з однойменною назвою вийшла з берегів. Як повідомляється, рівень води в річці був вищим за норму на 4,3 метра - такого в місті Тулуза не було два десятки років.