Які напої здатні запобігти утворенню тромбів
Напої, які розріджують кров і запобігають появі тромбів, будуть корисні не тільки людям у віці, а й молодому поколінню. Це робить їх дуже цінними для профілактики багатьох хвороб, повідомляє Rsute.ru.
Які напої здатні запобігти утворенню тромбів?
- Зелений чай. Напій містить у собі цілий комплекс антиоксидантних речовин, які корисні здоров'ю. Вони знижують ризик онкологічних захворювань, зменшують запальні процеси та підтримують здоров'я судин. Якщо зелений чай не подобається, його можна замінити на чорний, але без додавання цукру чи молока.
- Вода. Найпростіша порада для тих, хто дбає про здоров'я своїх судин та серця, – пити більше води. Недостатня кількість рідини робить кров густішою, порушуючи роботу серця та нирок. Тілу потрібно більше рідини під час спеки та заняття спортом.
- Соки зі свіжих овочів та фруктів. Вони дають організму мінеральні речовини, вітаміни. Більшість овочів та фруктів багаті на вітамін С, який сприяє розрідженню крові. Готувати напої найкраще самостійно, щоб отримати більше користі.
- Відвар чорної смородини. Тут знадобиться листя, яке містить саліцилати, але не має дубильних речовин. Настій добре сприяє розрідженню крові, а також захищає від формування тромбів.
- Корисним для організму буде відвар шипшини. Однак його не можна заливати окропом та кип'ятити. У гарячій воді руйнується аскорбінова кислота. Варто розім'яти ягоди, засипати в термос і залити гарячою водою температурою 80 градусів. Настоюється напій не менше ніж 12 годин.
- Какао. Цей напій не тільки смачний, але він чудово бореться з бляшками холестеринів, утворенням тромбів, покращує роботу мозку. Какао не тільки розріджує кров, а й вважається одним із найкращих профілактичних засобів проти інсульту та інфаркту.