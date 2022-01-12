Напої, які розріджують кров і запобігають появі тромбів, будуть корисні не тільки людям у віці, а й молодому поколінню. Це робить їх дуже цінними для профілактики багатьох хвороб, повідомляє Rsute.ru.

Які напої здатні запобігти утворенню тромбів?

Зелений чай. Напій містить у собі цілий комплекс антиоксидантних речовин, які корисні здоров'ю. Вони знижують ризик онкологічних захворювань, зменшують запальні процеси та підтримують здоров'я судин. Якщо зелений чай не подобається, його можна замінити на чорний, але без додавання цукру чи молока.

Вода. Найпростіша порада для тих, хто дбає про здоров'я своїх судин та серця, – пити більше води. Недостатня кількість рідини робить кров густішою, порушуючи роботу серця та нирок. Тілу потрібно більше рідини під час спеки та заняття спортом.