Зеленський міг піти в президенти ще в 2014 році – Гордон

Виявляється, Зеленський набагато раніше мітив у президенти, ніж усі думали. Журналіст Дмитро Гордон заявив, що Володимир Зеленський міг піти в президенти ще в 2014 році, але розпочалася війна на Донбасі, і плани змінилися. Про це він сказав у ефірі телеканалу "Україна 24", пише Мария Дмитренко, Сьогодні.

За словами журналіста, чинний президент хотів отримати цю посаду набагато раніше.

"Я вам скажу більше. Я вам, може, зараз сенсацію скажу, але Володимир Олександрович пішов у президенти ще у 2014 році. Але почалася війна, і він не проплатив заставу. Він подав документи. Його документи до ЦВК подав Сергій Нижній. Напевно, цього ніхто не знає, але такий інсайд даю. Сергій Нижній, покійний, чудовий взагалі юрист і приголомшлива людина, на жаль, він пішов від нас, він подав документи Володимира Зеленського на реєстрацію в президенти у 2014 році", – заявив Гордон.

За його словами, у 2016 році першим "поміряв" рейтинг Зеленського політтехнолог Ігор Гринів, який працював із Петром Порошенком, і водночас був головою фракції БПП у Верховній Раді.

При цьому Гордон уточнив, що спочатку метою Гриніва була оцінка рейтингу фронтмена гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука. Але прийшла ідея визначити запит у суспільстві та на Володимира Зеленського. Підсумок виявився більшим. Нібито вже тоді, задовго до 2019 року, стало зрозумілим, чим може закінчитися похід лідера "Студії Квартал 95" у велику політику.