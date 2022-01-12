Євробачення-2022: змінилася кількість учасників Нацвідбору

Організатори Національного відбору на Євробачення-2022 повідомили, що цього року за право представляти Україну на пісенному конкурсі боротимуться 8 артистів, повідомляє 24 Канал.

Прийом заявок від виконавців закінчився 10 січня. Серед тих вокалістів, які виявили бажання взяти участь в Нацвідборі, організаційний комітет обере 8 виконавців, які виступлять у прямому ефірі.

Нагадаємо, цього року змінили правила проведення Нацвідбору. Якщо в попередні роки було 2 півфінали та фінал, то тепер 8 конкурсантів виступлять лише у фіналі. Того, хто представлятиме Україну на пісенному конкурсі в Італії, оберуть журі та глядачі.

Нацвідбір на Євробачення-2022: змінилась кількість учасників / Фото з інстаграму Євробачення



