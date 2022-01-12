Інтер'єр залу 2022: тенденції та новинки дизайну

У дизайні інтер'єру цього року переважає мінімалістичний підхід, у тому числі й для залу чи вітальні. Основні та характерні риси, які властиві сучасному інтер'єру зали – це достатня кількість вільного простору, простота та правильність ліній, багатофункціональність та комфортність кімнати, повідомляє Remontbp.

Основними трендами дизайну інтер'єру вітальні 2022 стали гармонійне та зручне зонування, використання натуральних природних матеріалів для виконання оздоблювальних робіт та виготовлення меблів, переважання світлих кольорів та відтінків, оригінальні аксесуари та предмети декору, у тому числі з природних матеріалів, живих квітів та рослин.

Найпопулярнішими стилями інтер'єру у 2022 році стали японський та скандинавський види мінімалізму, модний лофт, технологічний хай-тек.

Також серед модних стилів для залу або вітальні неймовірний шеббі-шик, затишний і комфортний кантрі, органічний і ніжний прованс, розкішний неокласицизм, самобутній етнічний і вишуканий середземноморський стилі інтер'єру.

Для інтер'єру зали цього року вибирають модні, стильні та вишукані кольори, а також їх ефектні та гармонійні поєднання.

Серед трендових відтінків ніжні кремові, чуттєвий пурпурний, елегантний оливковий, неймовірно соковитий і теплий відтінок під назвою «манговий сорбет», глибокий атлантичний синій – золота середина між світлим і темним синім кольором, натуральний коричневий, асоційований з шоколадом, під назвою «зелений кварц», а також дивовижний темно-жовтогарячий, бежево-золотий, ніжний відтінок рожево-малинового.

У моду увійшли нейтральні тони: напівпрозорий білий, холодний сріблясто-сірий, насичений сірий, глибокі відтінки коричневого, чорно-сірий.