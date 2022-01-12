Пєсков: будь-яке розширення НАТО становить загрозу для Росії

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував можливий вступ Фінляндії та Швеції до НАТО, повідомляє Газета.ru.

«Будь-яке розширення НАТО турбує Росію. НАТО – це не інститут розвитку. НАТО – інструмент конфронтації. Альянс такий задуманий, він такий проектований, так існує. Це абсолютний факт. Розширення є для нас загрозою» , — сказав представник Кремля.

Раніше замдержсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Сполучені Штати завжди готові розглянути заявки Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО.