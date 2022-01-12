Сенатори США запропонували ввести санкції особисто проти Путіна

Сенатори-демократи, представляючи новий пакет антиросійських санкцій, запропонували запровадити їх особисто проти російського керівництва. Зокрема, йдеться про президента країни Володимира Путіна. Про це пише The Washington Post (WP), повідомляє Лента.Ру.

Санкції також передбачається запровадити проти цілого ряду високопоставлених російських військових та чиновників, а також проти низки банків та системи міжнародних платежів SWIFT.

З пропозицією запровадити новий пакет санкцій у тому випадку, якщо Росія розпочне вторгнення в Україну, виступив голова сенатського комітету з міжнародних відносин Роберт Менендес.

За його словами, нові заходи мають стати сигналом на адресу Кремля, який покаже, що не варто «руйнувати свою економіку та жертвувати життям свого народу у марних спробах змінити карту Європи».

За інформацією WP, Білий дім підтримав запропонований демократами законопроект щодо нових антиросійських обмежень.