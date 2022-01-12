На честь Ґрети Тунберг назвали новий вид жаб

На честь шведської екоактивістки Ґрети Тунберг назвали новий вид панамських жаб. Статтю про це опубліковано в журналі ZooKeys, повідомляє Корреспондент.

Лягушка P. gretathunbergae twitter.com/nplusodin

Жаби, яких назвали Pristimantis gretathunbergae, на території Панами виявила дослідницька група під керівництвом Конрада Меберта із бразильського Університету Санта-Крус.

Представниць нового виду знайшли на горі Чуканті, оточеній тропічними лісами.

Жаби імені Ґрети Тунберг невеликі (самки в середньому досягають 42,6 міліметра, а самці - 31,24 міліметра) і мають легкий окрас (верхня частина тіла коричнева або жовтувато-оранжева, а черевце дещо світліше).

Лягушки P. gretathunbergae twitter.com/BotanicsMan

Також дослідники відзначають, що P. gretathunbergae відрізняються від інших представників роду, що населяють Панаму, низкою характерних деталей забарвлення, зокрема темною райдужною оболонкою очей та світлоб верхньою губою.

Амфібії проживають на ділянках, де є багато різноманітних бромелій, а стовбури дерев вкриті мохом. Вдень вони ховаються, а ночами видираються на рослини і обліплюють дерева, щоб полювати на комах і павуків.

За час спостережень вчені бачили, як кумкав один самець P. gretathunbergae і як три самки охороняли ікринки. Як і в інших представників роду, з цих ікринок вилуплюються не пуголовки, а маленькі жабенята.

Лягушка P. gretathunbergae twitter.com/Fetvdiario05

Наголошується, місце існування жаби дуже фрагментоване і є під загрозою зникнення через швидку вирубку лісів і наслідки глобального потепління.

Нагадаємо, за кілька років на честь Тунберг були названі жук з Кенії Nelloptodes gretae, два види равликів з Нової Зеландії та з острова Борнео (Opacuincola gretathunbergae і Craspedotropis gretathunbergae відповідно) а також цілий рід павуків Thunberga, поширений на Мадагаскарі і Майотті.