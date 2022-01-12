У Києві повідомили про мінування аеропортів Жуляни та Бориспіль

Надійшов анонімний дзвінок про мінування аеропортів Жуляни та Бориспіль, а також кількох ТРЦ, повідомляє Telegram-канал "Сегодня".

За інформацією ЗМІ, "заміновано" 8 столичних ТРЦ. Там найближчим часом буде проведена перевірка.

Раніше надходили повідомлення про мінування у Києві станцій метро "Вокзальна", "Театральна", "Площа Льва Толстого" та "Палац спорту".

Наразі перевірку станцій «Площа Льва Толстого», «Палац спорту» та пересадного вузла завершено, вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Перевірка на станціях «Театральна» та «Вокзальна» триває.

Також у Черкасах, Львові, Миколаєві та Дніпрі надійшли повідомлення про замінування шкіл. В Одесі перевіряється інформація про замінування торгових центрів.