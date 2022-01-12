НАТО відмовилося виконати ультиматум Путіна

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що між Росією та НАТО є суттєві розбіжності, які буде складно подолати. Але діалог почався. Про це з посиланням на телеканал "Україна 24", пише Ирина Ковальчук, Сьогодні.

"У нас була дуже серйозна і пряма дискусія, що стосується України та біля неї та наслідків для європейської безпеки. Існують суттєві відмінності між країнами-членами НАТО та Росією з цих питань. Наші розбіжності буде нелегко подолати", – заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. за підсумками засідання Ради Росія – НАТО, яке завершилося у Брюсселі.

Щодо перспектив закритих дверей для України в Альянсі на вимогу Москви, генсек НАТО сказав:

"Лише Україна та 30 країн-членів НАТО можуть ухвалювати рішення про готовність вступу, Росія тут не може накладати вето".