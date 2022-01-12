Верещук отримала в заступники колишнього спікера АТО/ООС

Кабінет міністрів призначив Анатолія Стельмаха заступником міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, повідомляє Ділова столиця.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу із посиланням на Новини Донбасу.

До цього львів'янин Анатолій Стельмах працював на Центральній телерадіостудії міністерства оборони України, де дослужився до посади заступника начальника відділу.

Після початку збройного конфлікту на Донбасі 2014 року Стельмах був спочатку спікером Антитерористичної операції, а потім операції Об'єднаних сил. У цьому статусі він озвучував ранкові та вечірні зведення про події у зоні бойових дій.

До подій на Донбасі він побував у двох "гарячих точках" — Іраку та Конго.

Таким чином, Стельмах став четвертим заступником міністра реінтеграції Ірини Верещук. Також її заступниками є Ігор Яремченко, Снавер Сейтхалільов та Олексій Бородай.