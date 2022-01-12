Валютний ринок середи: підсумки дня

У середу ажіотажний попит на безготівковий долар на міжбанківському валютному ринку продовжився. Національний банк провів дві інтервенції, але зміг лише трохи сповільнити падіння гривні.

Сьогодні регулятор був явно налаштований більш рішуче. У першій половині торгової сесії він з'явився на ринку, але вирішив застосувати метод «вибору кращої ціни» та почав закривати найдорожчі заявки від покупців за цінами від 27,70 гривень та вище. Продавши таким чином близько 50 млн. доларів, Нацбанк пішов. За відсутності НБУ котирування продовжили зростання, тож після обіду регулятор з'явився повторно. Цього разу він виставив ордер на продаж за ціною 27,73 гривень – також на 50 млн. доларів. Але цього вистачило ненадовго. Після другого відходу Нацбанку зростання продовжилося з новою силою; торги закрили на денних піках.

Закрили основну фазу торгів вівторка на 12,5 копійок на купівлі та на 11,4 копійок на продажу вище, ніж у вівторок.

Хід торгів

Стартові котирування – 27,62/27,72 (купівля/продаж).

Торги середи відкрилися ще ширше, ніж у вівторок: спред на відкритті становив 10 копійок. О 9:39 пройшли одразу чотири угоди за єдиною ціною 27,688 гривень на загальну суму 2 млн. доларів. На старті торгів кількість покупців і продавців була приблизно однаковою, і склалося враження, що сьогодні зростання загальмується, і втручання Нацбанку не знадобиться. Але, як виявилося пізніше, це було оманливе враження. Дешевші пропозиції від продавців валюти (за цінами нижчими за 27,70) швидко розкупили. О 10.20 на ринку з'явився Національний банк. Використання методу вибору кращої ціни допомогло йому утримати ситуацію під контролем протягом двох годин. Після відходу Нацбанку котирування піднялися до 27,73 гривні на купівлі та 27,74 гривні на продажу. Після обідньої перерви регулятор з'явився ще раз. О 14.20 він виставив ордер на продаж за ціною 27,73 гривень. Учасники торгів сподівалися, що цього разу Нацбанк продасть 100 млн. доларів, але він обмежився лише половиною очікуваної суми. О 15:00 все було розкуплено, і НБУ пішов, а зростання продовжилося.

Котирування закриття торгів – 27,735/27,749 (купівля/продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні зріс на 86,4 млн. порівняно з вівторком і склав 286,4 млн. доларів. Також банки проводили угоди в системах Refinitiv (колишня Reuters) та Укрдилінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 27,6906 гривень.

зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 27,6906 гривень. Офіційний курс долара на 13 січня встановлено на позначці 27,7073 гривні за долар, зростання на 19,80 копійок.

встановлено на позначці 27,7073 гривні за долар, зростання на 19,80 копійок. Офіційний курс євро на 13 січня встановлено на позначці 31,4796 гривень за євро, зростання на 30,74 коп.

Готівковий долар у оптових обмінниках Києва за день подорожчав ще на 10 копійок. Вранці його продавали по 27,80-27,82 гривень, а до 17 години цінник підняли до 27,90 гривень. При цьому розрив між готівковим та безготівковим доларом зріс до 15-17 копійок.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 17:00 – 1,1415 долара. Публікація даних щодо інфляції в США, що свідчать про те, що інфляція досягла максимальних значень за останні 25-30 років, послабило долар проти провідних світових валют, а євро зріс до 1,1421 долара. Готівковий євро за день подорожчав ще на 15 копійок, синхронно із зростанням ціни готівкового долара. Вранці оптові обмінні пункти продавали його по 31,45-31,50 гривень, а надвечір цінник досяг 31,60-31,65 гривень.

Російський рубль у середу продовжив зміцнення та досяг 74,35 рублів за долар. Загострення геополітичної напруженості поки що ніяк не позначилося на ціні російської валюти у світі. Станом на 17:00 він торгується у вузькому діапазоні 74,57-74,67 рубля за долар. А ось готівковий рубль в Україні почав дорожчати. Сьогодні до обіду в столиці його продавали по 3,67-3,69 гривні, а ближче до вечора - по 3,70-3,73 гривні за 10 рублів.