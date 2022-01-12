ОДКБ заявила, що виведе війська з Казахстану за десять днів

Генеральний секретар ОДКБ Станіслав Зась повідомив президенту Казахстану Касим-Жомарту Токаєву про початок виведення військ організації з території країни «у вказані ним терміни», повідомляє Новое время.

У середу, 12 січня, Токаєв прийняв Зася і «висловив подяку за підтримку та надання своєчасної допомоги Казахстану в умовах терористичного нападу». За словами президента Казахстану, «ефективність [ОДКБ] виявилась доволі наочною».

Водночас на сайті ОДКБ повідомляється, що виведення військ почнеться 13 січня і завершиться протягом десяти днів. Також сказано, що Токаєв оголосив про закінчення операції ОДКБ у країні.

Свої війська, які в організації називають «миротворчими», в Казахстан відправили Росія, Білорусь, Вірменія, Таджикистан і Киргизстан. Вранці 6 січня підрозділи ОДКБ почали брати під контроль об'єкти в Казахстані. 11 січня Токаєв заявив, що основну місію іноземних військ закінчено.