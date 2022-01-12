США готують санкції проти РФ, які не зачеплять світової економіки
Адміністрація США підтримує пропонований сенаторами-демократами законопроект, що передбачає санкції проти Росії в разі її нападу на Україну, але при цьому прагнутиме того, щоб ці заходи не позначалися негативно на світовій економіці, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"США також прагнутимуть обмежити вплив будь-яких санкцій проти Росії на світову економіку", - пише агентство Bloomberg із посиланням на неназваних американських офіційних осіб.
За його інформацією, співрозмовники журналістів зазначили, що Вашингтон у разі застосування обмежувальних заходів
"прагнутиме уникати короткострокових перебоїв у постачаннях енергоносіїв".
Раніше The Washington Post повідомила, що сенатори від демократів за підтримки адміністрації США в середу мають намір оголосити законопроект, що передбачає впровадження пакета санкцій стосовно російського керівництва в разі, якщо РФ нападе на Україну.
"Впливові сенатори-демократи в середу опублікують новий пакет санкцій, який у разі вторгнення в Україну стосуватиметься і президента Росії Володимира Путіна, ці заходи підтримує Білий дім", - пише видання.
"Пропозицію просуває голова сенатського комітету в закордонних справах Роберт Менендез. Це дає ефективну можливість тим демократам, які відкрито вагаються, щоб проголосувати "за" проект санкцій проти Росії щодо "Північного потоку-2", - зазначає The Washington Post.
"У заяві, опублікованій у середу, Менендез повідомив, що відповідь, передбачена в його законопроекті, абсолютно чітко вказує на те, що Сенат США вживатиме заходів у разі загрози з боку Кремля черговим вторгненням в Україну", - наголошується в публікації.
"У проекті, отриманому The Washington Post напередодні публікації, йдеться, що в разі вторгнення в Україну санкції можуть торкнутися найвищого військового керівництва Росії та представників керівництва, а також банківських структур. Вони можуть позначитися на російських компаніях, які використовують системи типу SWIFT", - наголошується в публікації.