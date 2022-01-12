США готують санкції проти РФ, які не зачеплять світової економіки

Адміністрація США підтримує пропонований сенаторами-демократами законопроект, що передбачає санкції проти Росії в разі її нападу на Україну, але при цьому прагнутиме того, щоб ці заходи не позначалися негативно на світовій економіці, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"США також прагнутимуть обмежити вплив будь-яких санкцій проти Росії на світову економіку", - пише агентство Bloomberg із посиланням на неназваних американських офіційних осіб.

За його інформацією, співрозмовники журналістів зазначили, що Вашингтон у разі застосування обмежувальних заходів "прагнутиме уникати короткострокових перебоїв у постачаннях енергоносіїв ".

Раніше The Washington Post повідомила, що сенатори від демократів за підтримки адміністрації США в середу мають намір оголосити законопроект, що передбачає впровадження пакета санкцій стосовно російського керівництва в разі, якщо РФ нападе на Україну.

"Впливові сенатори-демократи в середу опублікують новий пакет санкцій, який у разі вторгнення в Україну стосуватиметься і президента Росії Володимира Путіна, ці заходи підтримує Білий дім", - пише видання.

"Пропозицію просуває голова сенатського комітету в закордонних справах Роберт Менендез. Це дає ефективну можливість тим демократам, які відкрито вагаються, щоб проголосувати "за" проект санкцій проти Росії щодо "Північного потоку-2", - зазначає The Washington Post.

"У заяві, опублікованій у середу, Менендез повідомив, що відповідь, передбачена в його законопроекті, абсолютно чітко вказує на те, що Сенат США вживатиме заходів у разі загрози з боку Кремля черговим вторгненням в Україну", - наголошується в публікації.