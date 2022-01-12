БЕБ: Причетний до розкрадання співробітник був звільнений два тижні тому

У Бюро економічної безпеки наголошують, що причетний до масштабної схеми розкрадання коштів представник Бюро економічної безпеки був звільнений на підставі рапорту, поданого 27 грудня 2021 року, повідомляє Українська правда.

"За наявною інформацією, причиною проведення ДБР процесуальних заходів стали протиправні дії особи, які жодним чином не пов'язані з поточною діяльністю БЕБ. Зазначимо, що відповідна особа, щодо якої здійснювалися слідчі дії, була звільнена на підставі рапорту про звільнення, поданого ним 27 грудня 2021 року.