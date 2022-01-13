Довбик потрапив у сферу інтересів турецького "Трабзонспору"

Нападник "Дніпра-1" та національної збірної України Артем Довбик потрапив у сферу інтересів турецького "Трабзонспора", повідомляє УНІАН.

Турецький клуб відправив "Дніпру-1" пропозицію про оренду футболіста з правом викупу.

"Трабзонспор" активізувався в даному питанні через травму форварда турків Джаніні, який пропустить 1-2 місяці.

Довбик захищає кольори "Дніпра-1" з літа 2020 року після переходу з данського "Мідтьюлланда" за €450 тисяч. При цьому "Мідтьюлланд" продовжує володіти 50% прав на гравця.

У поточному сезоні Артем провів за "Дніпро-1" 18 матчів у всіх турнірах, де забив 14 м'ячів і віддав 5 результативних передач.

Контракт Довбика з "Дніпром-1" розрахований до кінця грудня 2023 року. Орієнтовна вартість футболіста становить €5 мільйонів.

Варто відзначити, що "Трабзонспор" є досить титулованим клубом. "Бордово-блакитні" шість разів ставали чемпіонами Туреччини, дев'ять разів вигравали Кубок Туреччини і стільки ж разів Суперкубок країни.

Нагадаємо, Артема Довбика визнали найкращим футболістом української Прем'єр ліги за підсумками 2021-го року.

Артем Довбик: кар'єра