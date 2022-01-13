Довбик потрапив у сферу інтересів турецького "Трабзонспору"
Нападник "Дніпра-1" та національної збірної України Артем Довбик потрапив у сферу інтересів турецького "Трабзонспора", повідомляє УНІАН.
Турецький клуб відправив "Дніпру-1" пропозицію про оренду футболіста з правом викупу.
"Трабзонспор" активізувався в даному питанні через травму форварда турків Джаніні, який пропустить 1-2 місяці.
Довбик захищає кольори "Дніпра-1" з літа 2020 року після переходу з данського "Мідтьюлланда" за €450 тисяч. При цьому "Мідтьюлланд" продовжує володіти 50% прав на гравця.
У поточному сезоні Артем провів за "Дніпро-1" 18 матчів у всіх турнірах, де забив 14 м'ячів і віддав 5 результативних передач.
Контракт Довбика з "Дніпром-1" розрахований до кінця грудня 2023 року. Орієнтовна вартість футболіста становить €5 мільйонів.
Варто відзначити, що "Трабзонспор" є досить титулованим клубом. "Бордово-блакитні" шість разів ставали чемпіонами Туреччини, дев'ять разів вигравали Кубок Туреччини і стільки ж разів Суперкубок країни.
Нагадаємо, Артема Довбика визнали найкращим футболістом української Прем'єр ліги за підсумками 2021-го року.
Артем Довбик: кар'єра
- Довбик виступав за "Черкаський Дніпро", "Дніпро", молдавську "Зорю" і данські "Мітьюлланд" і "Сеннерйюск", а в 2020 році повернувся в Україну, поповнивши склад "Дніпра-1".
- У поточному сезоні він очолює гонку бомбардирів УПЛ, забивши 14 голів.
- Широкій громадськості форвард став відомий після свого переможного голу у ворота збірної Швеції в матчі 1/8 фіналу Євро-2020. Цей м'яч вивів збірну України до чвертьфіналу турніру.
- За збірну України форвард в цілому зіграв 6 матчів, в яких забив 2 голи.