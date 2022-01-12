У потягах "Укрзалізниці" з'явилися кавові автомати

У потягах "Укрзалізниці" з'явилися кавові машини з асортиментом напоїв. Пасажири можуть придбати каву, капучино, гарячий шоколад або чай, повідомляє Сьогодні.

Пасажир може посмакувати, зокрема, кавою, капучино, гарячим шоколадом або чаєм. Для цього необхідно внести до автомата гроші, обрати необхідний напій та зачекати, поки він приготується. Ціна за порцію кави, капучино або шоколаду — 20 гривень. Вартість чаю — 10 гривень.

Один з автоматів помітили в потязі №38, сполученням "Київ — Запоріжжя".

Автомат пропонує 8 напоїв/Фото: "Сьогодні"