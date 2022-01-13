Що очікується на валютному ринку у четвер

У середу ажіотажний попит на безготівковий долар на міжбанківському валютному ринку продовжився.

Національний банк провів дві інтервенції та продав близько 100 млн доларів, але зміг лише трохи сповільнити падіння гривні. Експортери, бачачи, що долар зростає, притримують продаж, вичікуючи, до якого максимального рівня дійде курс. Тому є всі передумови продовження зростання котирувань на міжбанку. Рівень 27,70 гривень учора було пробито; сьогодні перевірятимуть на міцність 27,80, і якщо він теж не втримає зростання, безготівковий долар може зрости до 28 гривень рівно. Національний банк поки що лише пригальмовує процес, намагаючись регулювати швидкість ослаблення гривні.

Відкриття торгів середи очікується на рівні 27,70/27,80 – ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Готівковий долар в оптових обмінниках Києва вчора подорожчав ще на 10 копійок. Вранці його продавали по 27,80-27,82 гривні, а до 17-ї години цінник підняли до 27,90 гривень. При цьому розрив між готівковим та безготівковим доларом зріс до 15-17 копійок. Сьогодні вранці продаж у столиці стартуватиме з 27,88-27,90 гривень. Далі готівковий ринок уважно спостерігатиме за тим, що відбувається на міжбанку і точно копіюватиме всі його рухи. У разі виникнення найменших ознак гальмування зростання безготівкового долара на готівковому ринку, можливий швидкий розворот і початок зниження цінників. Що більше зростає долар, то ближче така можливість.

Євро на ринку FOREX у середу прискорив зростання після виходу даних про інфляцію в США і до кінця дня досяг позначки 1,1451 долара. Вранці четверга він торгується у вузькому діапазоні 1,1435-1,1447 долара. Готівковий євро вчора за день подорожчав ще на 20 копійок, синхронно зі зростанням ціни готівкового долара: вранці оптові обмінні пункти продавали його за 31,45-31,50 гривень, а надвечір цінник досяг 31,65-31,70 гривень. Сьогодні вранці продажі розпочнуться з 31,70-31,75 гривні за один євро. Далі все залежатиме від ситуації на українському валютному ринку і як розвиватимуться події на FOREX. Сьогодні й зростання, й зниження ціни готівкового євро рівноймовірні.

Російський рубль вчора вранці продовжив зміцнення до американського долара і досяг позначки 74,35 рубля за долар на тлі стабілізації ситуації в сусідньому Казахстані, але надвечір знову почав падати до долара. Вранці четверга він торгується у вузькому діапазоні 74,58-74,70 рубля за долар. У столиці готівковий рубль учора подорожчав з ранкових 3,67-3,69 до 3,70-3,73 гривні за 10 рублів: за такою ціною російську валюту продавали ближче до вечора. Сьогодні вранці очікується старт продажів у широкому діапазоні від 3,69 до 3,75 гривні за 10 рублів: оптові обмінні пункти ставитимуть ціну, виходячи зі своїх переваг і запасів рубля, а також наявності клієнтів, які бажають його придбати.