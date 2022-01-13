У Данії пропонують четверте щеплення від COVID-19

Влада Данії надала жителям країни можливість отримати вже четверту дозу вакцини від коронавірусу SARS-CoV-2. Бустерне щеплення запропонують людям, найбільш вразливим від інфекції, заявив міністр охорони здоров'я Магнус Хеуніке, повідомляє Deutsche Welle.

Органи охорони здоров'я зв'яжуться з ними найближчими днями.

Офіційний Копенгаген також скоротив термін дії так званого паспорта здоров'я. Тепер у жителів королівства, які зробили два щеплення від ковіда, цей документ діє протягом п'яти місяців після другої дози вакцини замість семи. Третій укол, який зробили 54,6% жителів, означає необмежений термін дії паспорта.

Крім того, данська влада оголосила про відновлення роботи закладів культури, змушених 19 грудня закрити свої двері для відвідувачів. На заходи у приміщеннях пускатимуть не більше 500 осіб.