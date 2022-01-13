Данилов розповів, як РНБО дізналися про коронавірус

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов розповів, як українська влада дізналася про COVID-19. За його словами, почалось усе з того, що один китайський олігарх хотів замовити велику партію масок в Україні.

Про це він розповів в інтерв'ю﻿ "Українській правді".

"Про маски цікава історія: щоб ви розуміли, у нас була оперативна інформація стосовно того, що один з китайських, можна навіть назвати олігархів, телефонував до іншої багатої людини нашої країни і просив його, це було в січні місяці, про велику закупівлю масок" , - розповів Данилов.