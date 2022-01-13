У Києві знесли гуртожиток, а мешканці залишилися на вулиці

У Києві забудовник та Національна академія наук України знесли гуртожиток, а мешканці залишилися просто на вулиці. За словами киян, які проживали там понад 20 років, їм навіть не дали забрати речі.

Про це пише﻿ "Лівий берег".

"У 2016 році КП «Київжитлоексплуатація» визнало гуртожиток аварійним. Мешканці розповідають, що їх мали б переселити в нові квартири, але фактично запропонували або ліжко-місця, або гуртожитки в Київській області. Люди не захотіли переїжджати на таких умовах" , - йдеться в матеріалі.

У вівторок, 11 січня, будівлю за адресою Метрологічна, 1 почали зносити. Як пояснюю мешканці, вони навіть не знали про початок знесення свого житла.

"Ми просили його (юриста забудовника - ред) забрати хоч речі, але ні. Мені тільки один з хлопчиків виніс шубу, черевики, шапку і сумку з зарядкою для телефона і всякими дрібницями" , - поділилась уже колишня жителька гуртожитку. ﻿

Загалом у гуртожитку було прописано 15 сімей. Дехто виїхав, але речей люди ще не забирали і планували повернутися.

Фото: Макс Требухов

На сайті Голосіївської РДА немає жодної згадки про знесення гуртожитку. Так само на місці не було ні депутатів міськради, ні представників райадміністрації, ні співробітників НАНУ.

Академія наук прокоментувала ситуацію зі знесенням гуртожитку на Метрологічній. У повідомленні на сторінці НАНУ у Facebook﻿ йдеться, що будівля є непридатною до проживання, а її мешканці фактично були самоселами.

«Група осіб, які незаконно захопили та залишались у будівлі гуртожитку по вул. Метрологічна, 1 у Голосіївському районі м. Києва, не є співробітниками НАН України та не перебувають із НАН України у жодних юридичних правовідносинах. Їм, як і іншим, також було запропоновано переселення до інших гуртожитків, проте вони наполягали на отриманні квартир у новобудовах... На даний момент ці особи вже не проживали постійно у приміщенні гуртожитку, а лише приходили на денне чергування» , - заявили в НАН.

Академія підсумувала, що наразі будівля гуртожитку перебувала в аварійному стані, конструктивні елементи будівлі зношені та знаходились у стані руйнації. Там не було ні газу, ні тепла, ні електрики. За розрахунками, вартість відновлення та реконструкції будівлі значно перевищує вартість побудови нового.