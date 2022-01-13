Надмірна вага збільшує ризик розвитку раку

Вже раніше було відомо, що ожиріння та зайва вага збільшують ризик розвитку раку. Дослідникам із Норвегії вдалося визначити молекулярні причини, які на тлі надмірної ваги підвищують ризик розвитку злоякісної пухлини, повідомляє Hronika.info.

До розвитку раку призводять генетичні зміни, що порушують нормальне обмеження зростання клітин. Надмірна вага вже давно відноситься до факторів ризику раку. Однак до цього часу вчені не знали точних причин цього взаємозв'язку.

Сьогодні від надмірної ваги та ожиріння страждає приблизно чверть населення світу, а на тлі безперервного зростання цих показників вчені прогнозують і зростання захворюваності на рак.

Виявилося, що пов'язані з ожирінням ліпіди роблять ракові клітини більш агресивними та схильними до утворення пухлин. Це зумовлено тим, що клітини адаптуються у відповідь на мікрооточення клітин раку, а не їх поширення.

Це означає, що навіть за відсутності нових мутацій гена ожиріння збільшує ризик утворення пухлини, пояснив співавтор роботи Нільс Хальберг.

Взаємодія двох складних захворювань дозволить розробити ефективніші методи лікування раку та з особливою увагою відстежувати стан пацієнтів з раком та ожирінням, а також здорових людей із надмірною вагою.