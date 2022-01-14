Дізнаємося точну вагу: коли і як правильно зважуватися

Хочете дізнатися свою вагу? Тоді зважуйтеся правильно! Скільки буває історій від тих, що худнуть, коли вони спускалися з терезів зі сльозами на очах. А чому? Тому що бачили цифри, які змушували їх страждати. Часто це відбувається через неправильне зважування, пише Марина Настевич, РБК-Україна.

Дієтолог-гастроентеролог Нурія Діанова розповіла в Instagram, як і коли робити це правильно.

Правила зважування:

Голяка або в одязі?

Обов'язково зважуйтеся без одягу, це стосується навіть спідньої білизни. Це допоможе уникнути неточності.

До або після туалету?

Наповнені сечовий міхур і кишечник можуть дати похибку до 500 грамів ваги. Тому, перш ніж зважуватися, треба сходити в туалет.

Вранці або ввечері зважуватися?

Найкращим часом для зважування є ранок - той момент, коли ви тільки що прокинулися. Щоб більш точно зрозуміти свою вагу, рекомендую вам зважуватися весь час в один і той же час.

Як часто потрібно зважуватися?

Частота зважування залежить від мети, яку ви собі поставили. Якщо ви просто підтримуєте вагу, то зважуватися рекомендується один-два рази на тиждень. Якщо ви знижуєте вагу, то рекомендую вам вставати на ваги протягом усього процесу схуднення!

Чи потрібно враховувати менструальний цикл?

У кожної жінки процес менструації відбувається індивідуально. У деяких набрякає все тіло через затримку води в організмі. У ці періоди зважуватися не варто, почекайте закінчення періоду.