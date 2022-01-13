Молодим сім'ям видадуть 500 держкредитів на житло за 3 місяці

Державний фонд сприяння молодіжному будівництву планує в першому кварталі поточного року видати кредити п'яти сотням українських сімей, пише Світлана Голландс, РБК-Україна.

За словами голови правління Фонду Сергія Комнатного, вже цього тижня заплановано відбір учасників кредитної програми для переселенців "Житло для внутрішньо переміщених осіб".

Умови держпрограми

За цією держпрограмою передбачається кредит на строк до 20 років під 3% річних. Об'єктами кредитування можуть бути квартира в багатоквартирному житловому будинку або одноквартирний житловий будинок, прийняті в експлуатацію не пізніше 35 років тому або реконструйовані не більше 25 років тому. Нормативна площа житла – 21 кв. м загальної площі на людину і 10,5 кв.м додатково на сім'ю.

Програма реалізується Фондом та Мінінтеграції за підтримки Мінцифри на кошти гранту уряду Німеччини, наданого через банк KfW.

Відбір учасників проходив у п'ять етапів протягом 2021 року. За результатами відбору житло вже отримали 240 сімей. Цього тижня мають відібрати ще 150 учасників. За словами Сергія Комнатного, надалі етапи відбору будуть проходити не рідше одного разу на місяць.

Крапля в морі

Втім, статистика ощасливлених житлом переселенців, наведена Фондом – поки крапля в морі. За даними Мінсоцполітики, в Україні налічується майже 1,5 млн внутрішньо переміщених громадян, 2/3 з яких, як повідомляє нардеп Дмитро Лубінець, потребують житла, так як зараз знімають його за власні гроші. І лише 10% вже змогли обзавестися власними квартирами або будинками.

Паралельно в поточному році активізується й загальна держпрограма забезпечення української молоді житлом, повідомив Комнатний. За його інформацією, додатково понад 200 молодих сімей придбають власне житло, оформивши довгострокову іпотеку з коштів статутного капіталу молодіжного фонду, який виріс завдяки розпорядженню Кабміну №1657. Документ передбачає збільшення статутного капіталу фонду майже на 170 млн грн. Кредит з капіталу молодіжного фонду можуть отримати громадяни віком до 35 років включно. Термін кредитування – до 20 років, процентна ставка дорівнює обліковій ставці НБУ (наразі – 9% річних).