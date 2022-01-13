Європа за 30 років зараз найближче до війни – МЗС Польщі

Європейський регіон зараз ближче до війни, ніж будь-коли за останні 30 років. Так вважає міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау. Він заявив про це на початку засідання ради ОБСЄ, де цього року головуватиме його країна. Про це, із посиланням на польські ЗМІ, повідомляє Українська правда.

Зустріч ОБСЄ є однією з кількох цього тижня у серії дипломатичних перемовин між РФ і країнами Заходу щодо безпекових ультиматумів Кремля і нарощування військ РФ біля кордонів України.

Рау наголосив, що зараз країни ОБСЄ стикаються з особливими викликами для миру та безпеки.

"Тривалі конфлікти, військові зіткнення, радикалізація, тероризм, поряд із ерозією режимів контролю над озброєннями, наслідками пандемії COVID-19 і глибокими порушеннями прав людини та основних свобод ведуть до посилення невизначеності, непередбачуваності, розколу та страху в наших суспільствах. Здається, ризик війни в регіоні ОБСЄ зараз більший, ніж будь-коли за останні 30 років", – сказав голова польської дипломатії.

Він запевнив, що польське головування в ОБСЄ не залишиться байдужим до проблем безпеки, які піднімає будь-яка держава-учасниця.

"Ми мали справу з можливістю серйозної військової ескалації у Східній Європі протягом кількох тижнів. Військові аналітики вказують на значне збільшення кількості військ у регіоні. Нещодавно ми чули вимогу гарантій безпеки, пов’язану з важливою частиною простору ОБСЄ та оновлений дискурс про сфери впливу" , – сказав Рау.

Він підкреслив, що ці аспекти потребують серйозної міжнародної оцінки та відповідної реакції на основі принципів міжнародного права. За його словами, проблема не стосується однієї чи двох країн, а ставить під загрозу стабільність і безпеку європейського регіону.