Дружину Гогілашвілі офіційно працевлаштували в ОП

Особисту помічницю президента Володимира Зеленського офіційно взяли на роботу до Офісу президента 21 грудня. Через 11 днів після того, як її чоловік екс-заступник міністра МВС Гогілашвілі вчинив скандал на блокпосту в ООС.

Про це повідомляє﻿ "Українські новини".

Гогілашвілі звільнили 13 грудня і через тиждень оформили працювати на Банковій Марію Левченко, яка є його дружиною.

Марію Левченко призначили на посаду заступника керівника Кабінету президента – керівника Служби забезпечення заходів президента України.

t.me/ukranewscom

До цього вона працювала в ОП, але зарплату отримувала в "95 Кварталі".