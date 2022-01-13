Нацрада ініціює перевірку українських телеканалів

Через масове звучання російської мови у новорічних програмах 31 грудня Нацрада з телерадіомовлення ініціює перевірку українських телеканалів, повідомляє Андрій Павловський.

Член Нацради Максим Онопрієнко вважає, що в умовах агресії Росії необхідно, щоб канали поважали свою аудиторію.

"Ми розчаровані і серйозно обурені такою кількістю російськомовного наповнення в період свят. І це позиція не лише Нацради, а й суспільства. Стільки невдоволення глядачів та скарг ми вже давно не отримували. Мовляв потрібно прийняти це до уваги" , - сказав Онопрієнко.

Голова Нацради Ольга Герасим'юк припускає, що програми російською мовою вироблялись і для продажу за кордон, але це не виправдовує дій телеканалів.

Герасим'юк також наголосила, що це повна неповага до свого ринку і треба думати про державний інтерес.