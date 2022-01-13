У Росії відмовилися обговорювати вимоги відвести війська від України (Оновлено)

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров відповів на вимоги Сполучених Штатів Америки щодо відведення російських військ від кордонів України. За його словами, Кремль його "навіть не обговорюватиме", повідомляє Обозреватель.

Лавров вважає такі вимоги Вашингтона "неприйнятними" .

"Вже звучить не лише про те, щоб відвести [військові частини] від кордону з Україною, як вони висловлюються, а про те, щоб ці війська пішли до казарми, Шерман саме так говорила, зокрема публічно на пресконференції. Я не думаю, що є необхідність пояснювати абсолютну неприйнятність таких вимог, і, звичайно ж, ми їх навіть не обговорюватимемо" , — сказав Лавров.

Він також прокоментував переговори РФ та НАТО, що відбулися 12 січня у Брюсселі. За словами глави російського МЗС, вони були діловими та спокійними, а позицію Заходу він назвав "жорсткою, трохи аррогантною та непоступливою" .

Крім того, Лавров вважає, що незважаючи на те, що Росія знаходиться "в режимі очікування відповіді США та НАТО на свої пропозиції щодо гарантій безпеки", воно не буде довгим, повідомляють "РІА-Новини"﻿.

"Тому ми продовжимо режим очікування, але воно не повинно бути довгим. Очікування не може бути довгим і президент (РФ Володимир Путін – ред.) про це дуже ясно сказав, виступаючи на колегії міністерства закордонних справ і у своїх наступних виступах. Відповідь має бути швидкою", – сказав Лавров.

Наступні кроки щодо гарантій безпеки визначать після письмової відповіді Заходу, уточнив він. За словами Лаврова, РФ дочекається від США та НАТО письмової реакції на пропозиції про гарантії безпеки, а потім визначить подальші кроки.