Під Миколаєвом фура втопила багатостраждальний понтонний міст

Багатотонна фура накоїла біди в Миколаївської області. У Пересадівці вантажівка втопила багатостраждальний понтонний міст, повідомляє УНІАН.

На оприлюднених фото видно, що фура з причепом застрягла прямо посеред мосту. При цьому переправа під вагою вантажівки просіла та накренилася. У зв'язку з цим фура не змогла проїхати на інший берег.

Варто відзначити, що це не перший випадок, коли вантажівки топлять цей понтонний міст. Тільки минулого року його двічі топили - в січні та у вересні. Відновлення мосту займає один-два місяці, що створює незручності для місцевих жителів.

Понтонний міст з'єднує села Пересадівка та Михайло-Ларине. Крім того, через нього проходить автошлях, що з'єднує Кіровоградську та Баштанську траси.

Восени 2021 року тут приступили до зведення нового мосту, але роботи планують завершити до 31 грудня 2022 року.