ДБР затримало екснардепа "Блоку Петра Порошенка" за шахрайство

ДБР затримало екснардепа "Блоку Петра Порошенка" за шахрайство

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали народного депутата України VIII скликання, члена депутатської фракції партії "Блок Петра Порошенка", який обманом заволодів $17 тис, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"За попередньою інформацією, екснардеп пообіцяв допомогти громадянину, який діяв на користь аграрного підприємства. Він гарантував, що за $17 тис. "вирішить питання" щодо отримання позитивного висновку оцінки впливу на довкілля Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України", - йдеться в у Telegram-каналі ДБР.

Зазначено, що нині він обіймає посаду позаштатного радника голови Держекоінспекції.

Під час першої контрольованої передачі колишній народний депутат одержав від потерпілого $2 тис.

Зокрема, у четвер, 13 січня, слідчі ДБР затримали радника під час одержання другої частини коштів - $15 тис.

Попередня кваліфікація: шахрайство, вчинене у великих розмірах (ч. 3 ст. 190 КК України).

"Проводяться обшуки за місцем роботи та проживання фігуранта, а також у приміщенні суб'єкта господарської діяльності, що надає послуги з оформлення та подання документів для отримання висновків оцінки впливу на навколишнє середовище. Також перевіряють причетність до зазначеного злочину службових осіб Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів та Державної екологічної інспекції", - йдеться в повідомленні.

Ім'я екснардепа у ДБР не називають.

Як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна" від інформованого джерела, затриманим є Андрій Немировський.

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