Намагалася впливати на політиків. Британська розвідка попередила парламент про «китайську агентку»

Британська контррозвідка МІ-5 розіслала депутатам і лордам попередження про громадянку Китаю, яка нібито намагається на них вплинути, повідомляє Новое время.

У попередженні сказано, що юристка, громадянка Китаю, діє від імені китайської Комуністичної партії і намагається «непомітно втручатися в політику Великої Британії», встановлюючи зв’язки з авторитетними членами парламенту та впливовими політичними діячами.

Також у МІ-5 повідомили, що ймовірна шпигунка «сприяла фінансовим пожертвуванням парламентаріям від імені іноземних громадян, які проживають у Гонконгу та Китаї».

BBC наводить ім'я агента — Крістін Чинг Куї Лі. За даними видання, у МІ-5 попередили, що всі, з ким зв’язалася Лі, мають пам’ятати про «її завдання щодо просування повістки Комуністичної партії Китаю».

За даними Sky News, Крістін Лі перерахувала близько 700 тисяч фунтів стерлінгів парламентаріям, більшість з них — колишньому члену уряду і депутату від Лейбористської партії Баррі Гардінеру. Той сказав, що «не перший рік» співпрацює з МІ-5 і що там знали про спілкування його представників з Лі та її «пожертви».

"Було вжито заходів, щоб вона не впливала на призначення чи управління дослідженнями [штабу Гардінера]. [У МІ-5] знають, що особисто я не отримував вигоди від цих пожертв. Вона припинила фінансувати роботу моїх співробітників ще у червні 2020-го" , — сказав Гардінер у коментарі Sky News.

Як пише The Guardian, такі попередження видаються дуже рідко. Джерело видання повідомило, що попереджень щодо Китаю не було жодного разу, і лише одне стосувалося Росії.

2020 року Велика Британія вислала трьох ймовірних китайських шпигунів, які, на думку влади, видавали себе за журналістів. У МІ-5 дійшли висновку, що вони працювали на міністерстві держбезпеки Китаю, передає The Guardian.