Ризик смертності серед невакцинованих у 10 вищий, ніж у повністю вакцинованих
В Україні ризик смертності серед невакцинованого населення у 10 разів більший, ніж у повністю вакцинованого. Про це розповів голова МОЗ Віктор Ляшко. Він наголосив, що за осінь 2021 року майже 95% померлих було не вакциновано, повідомляє Новое время.
"Станом на кінець грудня 2021 року частка вакцинованих пацієнтів серед госпіталізованих становить 11,7%. Таким чином, 88,3% госпіталізованих не проходили курс щеплення", — уточнив Ляшко.
Міністр також додав, що ризик госпіталізації серед невакцинованого населення більший у 4,3 рази, ніж у повністю вакцинованого.
При цьому найвищі показники смертності спостерігаються у людей, старших за 60 років. На сьогодні вакцинацію від COVID-19 першою дозою у цій віковій групі отримали 38,9% людей віком від 60 років.
Ляшко закликав українців вакцинуватися, щоб урятувати життя не лише собі, а й оточуючим.
За інформацією Київської школи економіки, нове зростання захворюваності на коронавірус в Україні може розпочатися вже цього місяця.