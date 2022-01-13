Саакашвілі на суді в Тбілісі закликав українців боротися за нього

Колишній президент Грузії, голова виконкому Національної ради реформ при президенті України Міхеїл Саакашвілі під час засідання суду в Тбілісі закликав українців відреагувати на нелюдське ставлення та тортури, які застосовують до нього у грузинській в'язниці, повідомляє Ділова столиця.

"Я хочу звернутись до наших українських друзів. Я очікую, що ви будете звертатись до Генеральної прокуратури України, і вони почнуть розглядати той факт, що проти мене застосовувались тортури і нелюдське ставлення. І це є екстериторіальна юрисдикція України, бо це стосується громодянина України. Я дуже очікую, що ви на це будете реагувати" , – зазначив Саакашвілі.