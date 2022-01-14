Telegram заблокував більше 1000 каналів на запит Apple

На вимогу модераторів App Store Telegram заблокував ці канали як мінімум для пристроїв на iOS, повідомляє Сьогодні.

Серед них був заблокований канал з 2,7 млн підписників через розповсюдження порнографічних матеріалів, пише Telegram Analytics.

74% із 1010 каналів заблокували через поширення порно, 26% – через порушення авторських прав. Ці канали генерували більше 170 млн переглядів постів на добу.

Порівнюючи кількість заблокованих каналів із лютим 2021 року, модератори месенджера зазначили, що тоді було заблоковано 1663 канали з аудиторією в 68 млн підписників.

Ці канали генерували 117 млн переглядів постів на добу. Причини блокування були тими самими.